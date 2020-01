Schweden verurteilt Abschuss von Passagierflugzeug im Iran

STOCKHOLM (dpa) - Die schwedische Regierung hat den vom Iran eingeräumten Abschuss der ukrainischen Passagiermaschine bei Teheran verurteilt.



«Die Tatsache, dass das Flugzeug abgeschossen wurde, ist schrecklich und entsetzlich. Ein ziviles Flugzeug abzuschießen - ungeachtet dessen, ob dies ein Fehler war oder nicht - ist eine Handlung, die verurteilt werden und für die der Iran die volle Verantwortung übernehmen muss», teilte Ministerpräsident Stefan Löfven am Samstag mit. Dass der Iran den versehentlichen Abschuss eingeräumt habe, biete eine Grundlage für eine umfassende und transparente Untersuchung des Vorfalls.

Nach tagelangem Leugnen hatte der Iran am Samstag eingestanden, für den Absturz des Flugzeugs verantwortlich zu sein. Das Militär habe die Maschine unbeabsichtigt abgeschossen, es handele sich um menschliches Versagen, hieß es in einer Presseerklärung. Präsident Hassan Ruhani und Irans oberster Führer Ajatollah Ali Chamenei äußerten ihr Bedauern. Bei dem Abschuss waren alle 176 Menschen an Bord ums Leben gekommen, darunter 17 mit Wohnsitz in Schweden.