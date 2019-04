Von: Redaktion DER FARANG | 05.04.19

UDON THANI: Ein 74 Jahre alter Schwede wurde am Mittwoch auf der Toilette seines Hauses in der Gemeinde Ban Suam tot aufgefunden.

Die Polizei fand an der Leiche und im Haus keine verdächtigen Spuren. Der Tod soll bereits vor einer Woche eingetreten sein. Ein Nachbar hatte die Polizei alarmiert, weil ein Freund des Schweden an zwei aufeinanderfolgenden Tagen vor der verschlossenen Tür des Schweden stand. Zudem hatte eine 64-jährige Nachbarin einen stechenden, üblen Geruch am Haus wahrgenommen. Der Ausländer soll an mehreren Beschwerden gelitten haben und lebte in seinem Haus allein, seitdem ihn seine thailändische Frau verlassen hatte.