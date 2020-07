Von: Redaktion DER FARANG | 10.07.20

KAMPHAENG PHET: In einem Facebook-Posting berichtete die Leitung des Nationalparks Khlong Lan, dass im Dschungel aufgestellte Kameras, die die Tigerpopulation verfolgen sollten, den seltenen schwarzen Panther und einen Leoparden eingefangen haben.

„Das Erscheinen des Panthers und Leoparden beweist, dass der Wald an Großkatzen reichlicher geworden ist und diese Tiere zurückgekommen sind“, heißt es auf Facebook. Dies ist das fünfte Mal in diesem Jahr, dass die Ranger Kamerafallen aufgestellt haben, und obwohl sie keine Tiger gefunden haben, lässt die Sichtung des Panthers und des Leoparden Hoffnung aufkommen, dass der Khlong-Lan-Wald weiter die Heimat gefährdeter Wildtiere sein kann.

Der 420 Quadratkilometer große Khlong-Lan-Nationalpark erstreckt sich über das Dawna- Gebirge in den Distrikten Muang und Khlong Lan der Provinz Kamphaeng Phet. Die Behörde für Nationalparks, Wildtier- und Pflanzenschutz hat in Zusammenarbeit mit dem WWF Thailand Kamerafallen aufgestellt, die 1.200 Quadratkilometer der Nationalparks Mae Wong und Khlong Lan abdecken, in denen vermutlich die meisten Tiger des Landes leben. Die Population von Tigern in den Wäldern Thailands ist allerdings in den letzten Jahrzehnten deutlich zurückgegangen. Die drei Hauptgründe dafür sind der abnehmende natürliche Lebensraum, die Jagd und der Mangel an Nahrung.