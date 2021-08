BANGKOK: Der schwächelnde B gegenüber dem D gibt dem Exportsektor Auftrieb. Der Wert der Ausfuhren wird in diesem Jahr ein hohes Wachstum verzeichnen. Der B hat im bisherigen Jahresverlauf gegenüber dem D 10,4 Prozent an Wert verloren und ist damit die Währung mit der schlechtesten Performance in Asien.

Chaichan Chareonsuk, Präsident des thailändischen Nationalen Verladerats (TNSC), bezeichnet den schwächeren Baht als ein Segen für die Ausfuhren. Er fordert die Exporteure auf, die sich bereits Aufträge gesichert haben, ihre Produktion und Verschiffung zu beschleunigen. Der TNSC rechnet in diesem Jahr mit einem Exportwachstum von 10 Prozent. Sanan Angubolkul, Vorsitzender der thailändischen Handelskammer, sagte, „wenn es uns gelingt, die Ausbreitung von Covid-19 einzudämmen, rechnet die Kammer mit einer Steigerung der Exporte um bis zu 15 Prozent“.

Tim Leelahaphan, Wirtschaftsexperte bei der Standard Chartered Bank, geht davon aus, dass der Baht für den Rest des Jahres gegenüber dem Dollar kurzzeitig an Wert gewinnen wird, wobei eine Massenimpfung, starke Exporte und ein aufstrebender Tourismus im vierten Quartal den Baht unterstützen würden.