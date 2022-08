Schlechter Haarschnitt: Friseur ersticht Paar

PATHUM THANI: Ein 50-jähriger Friseursalonbesitzer hat sich der Bezirkspolizeistation Pak Khlong Rangsit gestellt, nachdem er am Samstag (20. August 2022) in einem Salon im Tesco Lotus Department Store in Pathum Thani eine Schauspielerin und ihren Ehemann erstochen haben soll.

Die örtliche Polizei traf in dem Einkaufszentrum ein, nachdem sie am Samstag auf den Angriff aufmerksam gemacht worden war. Dort wurden die beiden Leichen des thailändischen Paares gefunden, deren Namen als Nok, 41, und Pop, 40, bekanntgegeben wurden.

Nach Angaben von Zeugen vor Ort kam das Paar in den Salon, um sich die Haare machen zu lassen, aber der Friseur konnte ihnen nicht die gewünschte Frisur machen. Daraufhin vereinbarten beide Parteien, später noch einmal zum Friseur zu gehen, um die Frisur zu korrigieren, aber das Paar war immer noch nicht zufrieden mit der Frisur. Deshalb kamen sie am Samstag mit ihrer 8-jährigen Tochter wieder, um mit dem Ladenbesitzer zu verhandeln.

Berichten zufolge wurde aus der Verhandlung jedoch ein Streit, da die Kunden angeblich behaupteten, sie würden das Geschäft verklagen. Der Besitzer, der später als Lek identifiziert wurde, ergriff Berichten zufolge ein Messer und stach auf die Frau ein, bevor er auf ihren Mann losging. Beide fielen sofort zu Boden, bevor der mutmaßliche Angreifer mit dem Messer davonlief und die Flucht ergriff

Der mutmaßliche Täter stellte sich jedoch noch am selben Tag der Polizei und erklärte den Beamten, die Verstorbene sei zum Friseur gekommen, aber es habe ein kleines Problem gegeben, zu dem er im Moment noch keine weiteren Angaben machen könne. Er brachte auch die Tatwaffe mit auf die Polizeiwache.

Zunächst wurde er wegen Mordes und Führens einer Waffe in der Öffentlichkeit angeklagt. Er befand sich für das weitere Gerichtsverfahren in Polizeigewahrsam.