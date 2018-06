CHONBURI: Eine grüne Meeresschildkröte ist an einem Übermaß an Plastik verendet.

Auf der Facebook-Seite ReReef wurde die tragische Geschichte veröffentlicht, um erneut vor den Gefahren zu warnen, die Plastikmüll für Meeresbewohner vor den Küsten Thailands birgt. Danach wurde die Schildkröte am 4. Juni an einem Strand in der Nähe des Tiefseehafens Laem Chabang gefunden. Örtliche Tierärzte der Abteilung für Meeres- und Küstenressourcen hatten zwei Tage lang gekämpft, um das Tier zu retten, aber am Ende waren ihre Bemühungen umsonst. Die Tierärzte stellten fest, dass der Magen der Schildkröte mit verschiedenen kleinen Abfallstücken gefüllt war, darunter Plastikseile, Plastiktüten, elastische Ringe und Angelausrüstung. Tierärzte schlossen daraus, bei der großen Menge an Plastik habe die Schildkröte den Appetit verloren, so dass sie aufhörte zu fressen. Schlussendlich führte Herzversagen zu ihrem Tod.

Der Plastikmüll an Thailands Stränden und in den Meeren ist in letzter Zeit zu einem Thema geworden - erst letzte Woche starb ein in einem Songkhla-Kanal gefundener Kurzflossen-Grindwal. Das Marine and Coastal Resources Department berichtete, bei einer Obduktion seien 80 Plastiktüten mit einem Gewicht von etwa 8 Kilogramm im Magen des Wals gefunden worden.