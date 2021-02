Schießerei zwischen Polizei und Drogendealern auf den Philippinen

MANILA: Eine Schießerei zwischen Polizisten und mutmaßlichen Drogenhändlern in der Nähe eines großen Einkaufszentrums hat am Mittwoch auf den Philippinen für Panik gesorgt.

Berichte über Opfer und Verletzte gab es zunächst nicht. Der Zusammenstoß ereignete sich bei der Ever Commonwealth Mall in Quezon City. Auf einem Video war zu sehen, wie Menschen sich in Sicherheit brachten, während laute Schüsse zu hören waren. Die Betreiber des Einkaufszentrums bestätigten den Vorfall. «Wir haben alle Zugänge gesichert, so dass die Einkäufer drinnen sicher sind», hieß es in einer Mitteilung.