Von: Redaktion DER FARANG | 22.03.24

UTHAI THANI: In einer beispiellosen Rettungsaktion wurden zwei junge Büffelkälber aus der Hand von Schmugglern befreit. Die Tiere wurden sicher in die Wildtier-Aufzuchtstation Huai Kha Khaeng gebracht, die im Herzen des UNESCO-Weltnaturerbes liegt. Diese Aktion verdeutlicht die anhaltenden Bemühungen zum Schutz bedrohter Arten im Huai Kha Khaeng-Thung Yai Naresuan-Wildschutzgebiet.

Beamte haben zwei Büffelkälber, die als Beweismittel dienten, in die Wildtier-Aufzuchtstation Huai Kha Khaeng gebracht, nachdem sie aus Schmuggelaktivitäten am Moei-Fluss in der Provinz Tak beschlagnahmt wurden. Am 22. März 2024 enthüllte Frau Angsana Mongtrab, die Leiterin der Huai Kha Khaeng-Wildforschungsstation in der Provinz Uthai Thani, dass ein Team von Tierärzten der Abteilung für Wildtierschutz, Büro für die Verwaltung von Naturschutzgebieten Nr. 14 (Tak), zwei männliche Büffelkälber im Alter von etwa 4-5 Monaten zur Pflege an die Station übergeben hat.

Die beschlagnahmten Büffelkälber wurden von Beamten des Wildtierkontrollpunkts Mae Sot in Zusammenarbeit mit Militärpersonal der Spezialeinheit Rajamangala, Kompanie 431, in der Nähe eines natürlichen Durchgangs am Moei-Fluss, Dorf Nummer 4, Ban Wang Khao, Tambon Mae Pa, Amphoe Mae Sot, Provinz Tak, gerettet.

Aufgrund der fehlenden Kapazitäten der Abteilung für Wildtierschutz, Büro für die Verwaltung von Naturschutzgebieten Nr. 14 (Tak), um die beschlagnahmten Büffelkälber zu betreuen, wurden sie zur Wildtier-Aufzuchtstation Huai Kha Khaeng gebracht. Diese Station verfügte über die notwendigen Einrichtungen und Käfige. Vor der Reise wurden die Gesundheitszustände der beiden Büffelkälber überprüft. Sie wurden symbolisch "Armee" und "Moei" genannt, in Erinnerung an diejenigen, die bei ihrer Rettung geholfen haben und den Ort ihres Fundes.

Eine Oase der Hoffnung für Wildtiere

Die Wildtier-Aufzuchtstation Huai Kha Khaeng spielt eine entscheidende Rolle im Schutz und in der Rehabilitation beschlagnahmter und verletzter Wildtiere. Durch die Bereitstellung einer sicheren Umgebung und spezialisierter Pflege trägt die Station dazu bei, das Überleben bedrohter Arten zu sichern. Dieser Fall der beiden Büffelkälber hebt die Bedeutung grenzüberschreitender Zusammenarbeit im Kampf gegen Wilderei und den illegalen Tierhandel hervor.