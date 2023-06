Von: Björn Jahner | 14.06.23

Der neue Satellitenterminal am internationalen Flughafen Suvarnabhumi in Bangkok soll im September im Rahmen eines Soft-Openings in Betrieb gehen. Foto: epa/Rungroj Yongrit

BANGKOK: Der neue Satellitenterminal am internationalen Flughafen Suvarnabhumi, SAT-1 genannt, wird im September dieses Jahres im Rahmen eines Soft-Openings in Betrieb genommen. Dies sei ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der Fluggastdienste, wie Kirati Kitmanawat, Direktor von Airports of Thailand (AoT) am Sonntag (11. Juni 2023) mitteilte.

SAT-1 hat eine Fläche von 216.000 Quadratmetern und wird über 28 Flugzeugabstellplätze verfügen. Er wird mit der neuesten Technologie ausgestattet, um den Boarding-Prozess effizienter zu gestalten und den Expansionsplänen des Flughafens gerecht zu werden.

Laut Khun Kirati soll das neue Terminal Anfang 2027 offiziell eröffnet werden.

Was das 40-Milliarden-Baht-Projekt für die Norderweiterung betrifft, so sagte Khun Kirati, dass es ein neues Inlandsterminalgebäude umfassen wird, das vollständig vom bestehenden Hauptterminalgebäude getrennt ist.

Er betonte, dass das Projekt beschleunigt werde, so dass es innerhalb der nächsten fünf Jahre in Betrieb genommen werden könne. Dieses Terminal soll den Flugverkehr mit dem Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnprojekt Don Mueang–Suvarnabhumi–U-Tapao verbinden.

Ein weiterer Plan ist das Projekt „East Expansion“, mit dem der östliche Teil des Hauptterminals des Flughafens Suvarnabhumi um eine Fläche von rund 60.000 Quadratmetern erweitert werden soll, um die Abfertigungskapazität des wichtigsten Gateways des Landes um 15 Millionen Passagiere pro Jahr zu erhöhen. Der Bau, für den ein Budget von 7,830 Mrd. Baht vorgesehen ist, wird Anfang 2024 beginnen und soll im Jahr 2027 abgeschlossen sein.

„Die Erweiterungen des Flughafens stehen im Einklang mit den Schätzungen der International Air Transport Association (IATA), wonach der Flughafen Suvarnabhumi ab 2024 mindestens 65 Millionen Passagiere pro Jahr abfertigen wird und die Zahl bis 2028 auf 95 Millionen ansteigen wird“, erläuterte Khun Kirati.

Darüber hinaus bereitet die AoT die Erschließung eines 723 Hektar großen Grundstücks in der Nähe des Flughafens Suvarnabhumi für die kommerzielle Nutzung im Rahmen des Entwicklungsprojekts „Airport City“ vor, das auch einen Duty-free-Bereich umfassen soll.

Die AoT holt derzeit Meinungen von potenziellen Investoren ein. Die Ausschreibung für das Projekt wird voraussichtlich im Jahr 2024 stattfinden. Die Bauarbeiten werden schätzungsweise 2025 beginnen und 2027 bis 2028 abgeschlossen sein.

Khun Kirati fügte hinzu, dass die AoT außerdem einige Dienstleistungsverträge überprüfen wird. Mit der Maßnahme sollen monopolistische Praktiken reduziert und Dienstleistungen auf Premium-, mittlerem sowie allgemeinem Niveau angeboten werden, damit die Passagiere mehr Wahlmöglichkeiten haben.