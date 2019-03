Von: Björn Jahner | 02.03.19

PATTAYA: Strotzte die Stadtverwaltung vor sechs Monaten noch vor Optimismus, dass der Fertigstellungstermin für die millionenschwere Sandaufschüttung am 2,8 Kilometer langen Strand an der Beach Road zum Jahresende 2018 tatsächlich eingehalten werden würde, wurde es – als der Termin schließlich näher rückte – auf einmal verdächtig still.

Anstatt die Presse über den erneuten Bauverzug zu informieren, übte man sich getreu dem Motto „Was sie nicht weiß, macht sie nicht heiß!“ in diskreter Verschwiegenheit. Anfang Februar fand das Schweigen schließlich sein Ende, als das Marineamt die Medien darüber informierte, dass nun auch die Bauarbeiten am letzten 100 Meter langen Abschnitt am südlichen Ende der Strandstraße kurz vor ihrem Abschluss stehen würden. Der Direktor der Behörde, Ekaraj Kantaro, nutzte die mediale Aufmerksamkeit auch, um bereits das nächste Bauvorhaben anzukündigen: die Aufschüttung des Strandes in Jomtien auf einer Länge von drei Kilometern, der ebenfalls starke Erosionsschäden aufweist. Das Marineamt habe für das Projekt bereits ein Budget in Höhe von 590 Millionen beantragt, informierte Ekaraj.