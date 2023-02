Von: Björn Jahner | 11.02.23

Foto: The Seahorse Ferry

PATTAYA: Das Fährunternehmen The Seahorse Ferry nimmt am kommenden Donnerstag (16. Februar 2023) nach einer mehrmonatigen Unterbrechung wieder den Linienbetrieb zwischen dem Chuksamed-Pier in Sattahip nahe Pattaya und Koh Samui im südlichen Golf von Thailand auf.

Die Fähre war zuvor wegen Reparatur- und Wartungsarbeiten vorübergehend außer Betrieb genommen worden.

Sie verfügt über verschiedene Sitzmöglichkeiten, die von einem Liegesitz wie im Flugzeug über ein Kapselbett bis hin zu einer privaten, hotelzimmerähnlich ausgestatteten Erste-Klasse-Kabine reichen.

Die Fähre umfasst auch ein Restaurant, einen Wellness- und Massageservice sowie mehrere Nightlife- und Entertainment-Angebote, u.a. eine Bar, eine Karaoke und eine Diskothek.

Weitere Informationen erhalten Sie auf Facebook unter The Seahorse Ferry.

Nachfolgend eine Übersicht zum aktuellen Fahrplan: