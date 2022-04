«Sakrilegischer Krieg» - Papst ruft zu Gebet für Ukraine auf

FLORIANA/VALLETTA/RABAT: Papst Franziskus blickt auf seiner zweitägigen Maltareise weiter auf den Konflikt in der Ukraine. Eigentlich standen ganz andere Probleme im Mittelpunkt seines Besuchs. Ein für den Papst wichtiges Treffen stand am Sonntag auf dem Plan.

Am letzten Tag seines Maltabesuchs hat Papst Franziskus Zusammenhalt mit der Ukraine gefordert. «Beten wir für den Frieden und denken an die humanitäre Tragödie der gemarterten Ukraine», sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche am Sonntag in Floriana am Ende der Messfeier. Der Heilige Vater wich an dieser Stelle von seinem ursprünglichen Redetext ab. Das Land stehe immer noch unter Bombardierungen dieses «sakrilegischen Krieges», erklärte der 85-Jährige weiter.

20.000 Menschen kamen dem Vatikan zufolge auf den großen Platz Granaries Square in dem Vorort der Hauptstadt Valletta. Die Behörden des mehrheitlich katholischen Landes - das kleineste der EU - schätzten die Zahl niedriger ein.

Bereits am Vortag sorgte der Papst mit deutlichen Worten in Richtung der Kriegsakteure und dem Erwägen einer Kiew-Reise für großes Aufsehen. «Einige wenige Mächtige» provozieren und schüren nach den Worten des Heiligen Vaters Konflikte und schreiten eigenmächtig auf der Suche nach Einflusszonen voran. «Wir dachten, dass Invasionen aus anderen Ländern, brutale Straßenkämpfe und atomare Bedrohungen dunkle Erinnerungen an eine ferne Vergangenheit seien», erklärte der Argentinier.

Der Krieg braute sich laut Franziskus seit langem mit großen Investitionen und Waffengeschäften zusammen. Kremlchef Wladimir Putin, Russland oder andere Konfliktparteien nannte der Papst zwar nicht, jedoch hielten Beobachter seine Rede vor dem Diplomatenkorps am Samstag für bislang am deutlichsten mit Blick auf Russland.

Franziskus hatte in Malta sichtlich mit seinen körperlichen Beschwerden zu kämpfen. Sein rechtes Knie macht schon länger Probleme und schmerzt besonders beim Treppensteigen. Im berühmten Papamobil saß der Pontifex am Sonntag, während er am Vortag bei seinem Besuch des Marienwallfahrtsortes Ta' Pinu auf der Insel Gozo stand.

Für den Besuch der Paulusgrotte am Sonntag installierten die Organisatoren wegen der Treppe eigens für den Papst eine Lift-Konstruktion. Der Wallfahrtsort im westmaltesischen Rabat ist symbolisch für den Heiligen Paulus, der der Überlieferung zufolge dort nach einem Schiffbruch unterkam und viel Gastfreundschaft von den Maltesern erfuhr. Auch Papst Johannes Paul II. und Papst Benedikt XVI. besuchten auf ihren Reisen diesen Ort. Franziskus betete dort dafür, die Bedürfnisse von Migranten zu hören.

Am späten Sonntagnachmittag wollte der Papst im Süden der Insel noch etwa 200 Migranten in einer karitativen Einrichtung treffen. Das Treffen steht im Zusammenhang mit Maltas strenger Migrationspolitik und den zahlreichen Menschen, die sich von Nordafrika über das Mittelmeer Richtung EU aufmachen, wovon manche die Reise mit ihrem Leben bezahlen. Noch am Samstag mahnte der Papst: «Das Mittelmeer darf nicht der größte Friedhof Europas werden.»