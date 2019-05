Von: Redaktion DER FARANG | 04.05.19

PATTAYA: Einem ausländischen Rentner wurden nachts 16.000 Euro aus seinem Tresor gestohlen.

Der 69-Jährige bemerkte den Diebstahl, als er in den frühen Morgenstunden zu seinem Haus kam. Der Safe in seinem Bungalow in der Villa Lakeview Exclusive an der Soi Praphanimit war aufgebrochen, die Euro im Wert von 560.000 Baht verschwunden. Ein CCTV-Server wurde herausgerissen und zusammen mit der Alarmausrüstung in den Pool geworfen, um offensichtlich Beweise zu vernichten. Die Polizei von Nongprue ermittelt. Haus und Grundstück wurden nach Fingerabdrücken abgesucht. In dem Bericht von „Ruk Siam News“ wird nicht die Nationalität des Ausländers genannt.