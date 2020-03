Von: Redaktion DER FARANG | 14.03.20

PATTAYA: Die Polizei hat einen Russen verhaftet, der seine Aufenthaltsgenehmigung weit überzogen hatte und Betäubungsmittel an Touristen verkaufte, vorwiegend an Osteuropäer in Bars und Nachtclubs an der Walking Street.

Der 33-Jährige war barfuß. ohne Hemd und sichtlich betrunken, als Beamte ihn mit zwei ebenfalls betrunkenen russischen Frauen vor seinem gemieteten Haus in Südpattaya aufgriffen. Bei der Razzia wurden Drogenutensilien und große Mengen Verpackungen für Ritalin und andere rezeptfreie Medikamente gefunden, die der Russe anscheinend als Methamphetamin und Kokain bei Touristen absetzte. Der Mann war am 24. März 2015 mit einem 60-Tage-Visum in das Königreich eingereist und hatte 1.755 Tage Overstay. Er wird jetzt abgeschoben.