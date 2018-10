MOSKAU (dpa) - Russische Sicherheitskräfte haben nach eigenen Angaben nahe Moskau sechs mutmaßliche islamistische Terroristen festgenommen.

Sie hätten Terroranschläge in der Hauptstadt verüben wollen, berichteten russische Medien am Freitag unter Berufung auf Behörden. Dabei sollten Waffen und Sprengsätze zum Einsatz kommen. Details wurden nicht genannt. Bei Durchsuchungen seien Waffen sichergestellt worden. Außerdem fanden die Ermittler nach eigenen Angaben Berichte, die zeigen sollen, dass Anschläge bereits in Vorbereitung waren. Die Festgenommenen sollen der Terrormiliz Islamischer Staat angehören.