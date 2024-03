Russische Grenzregion Belgorod erneut unter Beschuss

BELGOROD: Deutlich weiter weg in Samara an der Wolga gab es zudem Drohnenattacken auf zwei Ölraffinerien.

Auch am zweiten Tag der viel kritisierten russischen Präsidentenwahl hat die Grenzregion Belgorod Beschuss gemeldet. Zwei Menschen seien infolge von Raketenangriffen getötet worden, schrieb Gebietsgouverneur Wjatscheslaw Gladkow am Samstag auf Telegram. In der Nacht hatte er von mehreren Verletzten nach Drohnenattacken berichtet. Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, dass angeblich acht Raketen im Anflug abgeschossen worden seien. Unabhängig konnten die Angaben nicht überprüft werden.

Auf Videos in sozialen Netzwerken sind Luftalarmsirenen zu hören. Fotos zeigen Brände und Schäden an Gebäuden. Schon in den vergangenen hatte es in Belgorod Angriffe gegeben, zu denen sich russische Paramilitärs bekannten, die aufseiten der Ukrainer kämpfen.

Weit weg von der Front im Gebiet Samara gab es laut Behörden zudem Drohnenangriffe auf zwei Ölraffinerien. In einer der beiden Anlagen brach demnach ein Brand aus.

Die russische Präsidentenwahl, die für den 15. bis 17. März angesetzt ist, soll Kremlchef Wladimir Putin seine fünfte Amtszeit sichern und wird von Experten als völlige Farce eingestuft. Nicht nur ist kein einziger ernst zu nehmender Oppositioneller zugelassen worden. Beobachter verweisen auch auf massenhaften Wahlbetrug und auf die Scheinabstimmungen, die Moskau illegalerweise in besetzten ukrainischen Gebieten organisiert.