Foto: Rotary Club Of Pattaya International

PATTAYA: Am Donnerstag (25. August 2022) veranstaltete der Rotary Club of Pattaya International zum zweiten Mal eine Strandreinigungsaktion am Pattaya Beach – zum Wohle des maritimen Lebensraumes.

Foto: Rotary Club Of Pattaya International

Die Aktion wurde diesmal von den Schülerinnen und Schülern der International School Eastern Seaboard (ISE) in Bo Win und der Pattaya Mueang 5 School unterstützt, die alle kräftig anpackten und den Strand auf dem Abschnitt vor dem Central Pattaya gemeinsam mit den Rotariern von Abfällen, Treibgut und anderem Unrat befreiten.

Foto: Rotary Club Of Pattaya International

Der Rotary Club of Pattaya International bedankte sich bei allen teilnehmenden Schülerinnnen und Schülern sowie den Schulleitern der International School Eastern Seaboard und Pattaya Mueang 5 School für Ihre Unterstützung.

Foto: Rotary Club Of Pattaya International

