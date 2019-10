Richtlinien zur Beobachtung von Brydewalen erlassen

THAILAND: Nachdem 20 Touristen am 15. Oktober auf einer Walbeobachtung im Meer vor Chonburi auf ihren Jet-Skis Brydewalen zu nahegekommen waren, will die Behörde für Meeres- und Küstenressourcen Maßnahmen ergreifen, um ein solches Verhalten zu verhindern.



Yutthaphon Ankinandana, ein Berater von Umweltminister Varawut Silpa-archa, sagte, der Minister strebe eine sofortige Lösung zum Schutz der Tiere an. Alle Anbieter von Besichtigungstouren von Brydewalen und weiteren Unternehmen, die von diesem Geschäft profitieren, sollen zu einer Diskussion eingeladen werden. Deren Geschäft soll reguliert werden.

Laut Sophon Thongdee, stellvertretender Generaldirektor der Behörde für Meeres- und Küstenressourcen, soll die Küstenwache die Gebiete mit Brydewalen und anderen Meeresbewohnern überwachen. Sie werden Reiseanbieter, Fischer und Touristen dafür sensibilisieren, wie man Meeresbewohner beobachtet, ohne sie zu stören.



Aktuelle Richtlinien für die Beobachtung von Brydewalen sind: Boote dürfen sich mit einer Geschwindigkeit von nicht mehr als 4 Knoten in einem Radius von 100 bis 300 Metern von der Küste fortbewegen, während Boote in einem Radius von 400 Metern sich mit nicht mehr als 7 Knoten fortbewegen können. Nur drei Boote können in der Nähe der Wale bleiben, damit diese nicht in Panik geraten. Alle Bootsmotoren müssen ausgeschaltet sein, wenn sich ein Wal nähert. Wenn eine Walmutter mit ihrem Baby gesehen wird, müssen die Boote mindestens 300 Meter Abstand halten. Wenn Wale aus der Luft beobachtet werden, können Flugzeuge nicht tiefer als 300 Meter fliegen, bei Hubschraubern sind es 500 Meter. Drohnen dürfen nicht tiefer als 50 Meter fliegen. Jet-Skis oder Schnellboote sind in der Nähe der Tiere nicht gestattet, da sie die Wale verletzen oder sie mit dem Motorengeräusch stören können.