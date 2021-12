PATTAYA: Der Gouverneur der Provinz Chonburi, zu der auch Pattaya gehört, hat am Freitag (3. Dezember 2021) in den Abendstunden eine neue Anordnung veröffentlicht, laut dieser der Alkoholausschank in Gastronomiebetrieben in den „Blauen Zonen“ von Chonburi ab sofort wieder erlaubt ist. Zuvor herrschte in Restaurants in Pattaya ein knapp acht Monate langes Alkoholverbot.

Die „Blauen Zonen“ von Chonburi sind Banglamung, Pattaya einschließlich Koh Larn, Si Racha einschließlich Koh Sichang sowie Na-Jomtien und Bang Saray in Sattahip.

Nur Restaurants, die sich in den „Blauen Zonen“ befinden und mit dem SHA-Siegel zertifiziert sind, dürfen Alkohol ausschenken. Der Alkoholverkauf ist täglich von 11.00 bis 14.00 Uhr und von 17.00 bis 23.00 Uhr erlaubt.

Bars, Nachtclubs, Karaoke-Etablissements und „Massage-Parlours“ müssen weiterhin geschlossen bleiben.