Rekord an Neuinfektionen: 959 Covid-Fälle gemeldet

BANGKOK: Thailand meldete am Dienstag die Rekordzahl von 959 neuen Covid-19-Fällen - einschließlich der hohen Zahl von Infektionen in Samut Sakhon, die am Montagabend bekannt gegeben wurde. Damit stieg die Gesamtzahl der Infektionen seit Beginn der Pandemie auf 14.646.

Laut Dr. Taweesilp Visanuyothin, Sprecher des staatlichen Centre for Covid-19 Situation Administration, resultiert die hohe Zahl neuer Fälle aus der intensivierten aktiven Fallsuche in den Gemeinden, bei der in den letzten 24 Stunden 848 Infektionen gefunden wurden. Davon entfielen 844 auf die Provinz Samut Sakhon - 760 Wanderarbeiter und 84 Thais - zusammen mit vier Thais in Bangkok. In den Krankenhäusern wurden 89 neue Fälle bestätigt, davon 70 in Samut Sakhon und 17 in Bangkok.

Von den insgesamt 14.646 Patienten haben sich 10.892 erholt – 230 wurden in den letzten 24 Stunden aus den Krankenhäusern entlassen -, und 3.679 befinden sich in Behandlung. Die Zahl der Todesopfer blieb unverändert bei 75.