BANGKOK: Der thailändische Restaurantverband hat ein neues Projekt ins Leben gerufen, bei dem an 59 PT-Tankstellen im Großraum Bangkok Reis- und Currygerichte für nur 25 Baht angeboten werden.

Die erste „Khao Kaeng Kam Lang Jai“-Filiale („Providing You Support with Curry on Rice“) wurde am Mittwoch mit einer großen Zeremonie an der PT-Tankstelle in der Soi Phutthabucha 1 eröffnet.

Neben einer Mahlzeit für 25 Baht können die Kunden auch PT-Kochgas oder Meesuk-Palmöl zu Sonderpreisen kaufen.

Die Vorsitzende Thaniwan Kulmongkol erklärte, dass ihr Verband in Zusammenarbeit mit Atlas Energy und Olympus Oil Kochgas und Palmöl an den PT-Tankstellen verkauft. Mit der Maßnahme will der Zusammenschluss denjenigen helfen, die von der Covid-19-Situation und vom wirtschaftlichen Abschwung betroffen sind.

Sie erklärte, dass die Menschen nun ihre täglichen Ausgaben reduzieren können, indem sie nur 25 Baht für Mahlzeiten ausgeben müssen. In der ersten Phase des Projekts werden innerhalb von drei Monaten Mahlzeiten in Restaurants, Food-Courts, Kiosken, Food-Trucks und kleinen Ständen an 59 PT-Tankstellen verkauft.

Der Geschäftsführer von Atlas Energy und Olympus Oil Suwatchai Pitakwongsaporn sagte gegenüber der Presse, das Ziel dieser Aktion sei es, die Lebenshaltungskosten der Menschen zu senken.

Er fügte hinzu, PT freue sich, das Projekt zu unterstützen und beabsichtige, „100 Bereiche“ im Großraum Bangkok und in Chonburi für diesen Zweck bereitzustellen.

Verkäufer, die an dem Projekt teilnehmen, erhalten einen Rabatt von 5 Baht auf den Einzelhandelspreis für Meesuk-Palmöl. Außerdem erhalten sie die erste 15-kg-Kochgasflasche umsonst und einen Rabatt von 20 Baht auf weitere Flaschen.

Khun Suwatchai will innerhalb von drei Monaten 59 Restaurantfilialen eröffnen, und hat sich für die Zukunft 100 Filialen zum Ziel gesetzt.

In Zusammenarbeit mit der Thai Restaurant Association sollen darüber hinaus auch Restaurants in anderen Provinzen eröffnet werden.