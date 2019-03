Von: Björn Jahner | 10.03.19

PATTAYA: Die Behörden in Pattaya weisen die Öffentlichkeit mit Nachdruck darauf hin, dass Rauchen sowohl in öffentlichen Verkehrsmitteln als auch vor und in den Busstationen verboten ist.

Gemäß Wilaiwan Phulunglua, Leiterin der Abteilung für Suchtprävention und Rehabilitation, gelte die Anfang Februar gesetzlich in Kraft getretene Ausdehnung des Rauchverbots sowohl in Baht-Bussen als auch Taxis, Minivans, Zügen, Booten und auch auf Motorradtaxis. Darüber hinaus auch in einem Radius von fünf Metern vor Bushaltestellen, Taxiständen, Bus- und Zugterminals und Häfen. Es basiert auf Grundlage des Tobacco Control Act aus dem Jahr 2017 und einem vom Gesundheitsministerium erlassenem Gesetz aus dem Jahr 2018, das beinhaltet, dass Rauchen in und vor Regierungseinrichtungen und öffentlichen Gebäuden untersagt ist. Uneinsichtige, die gegen das Verbot verstoßen, droht eine Geldstrafe in Höhe von 5.000 Baht. Da jedoch anzunehmen ist, dass viele ausländische Urlauber in Pattaya nicht über das neue Gesetz aufgeklärt wurden, sollen zunächst nur Verwarnungen ausgesprochen werden.