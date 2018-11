Von: Björn Jahner | 07.11.18

Treten die neuen Regelungen in Kraft, wird auch das Rauchen vor den Eingängen von buddhistischen Tempelanlagen in einem Radius von fünf Metern verboten. Foto: epa/Barbara Walton

BANGKOK: Rauchen vor öffentlichen Gebäuden, egal ob vor Shopping Malls oder Behörden, soll in Thailand schon bald der Vergangenheit angehören.

Das Gesundheitsministerium hat angekündigt, neue Gesetze zur erlassen, die den Zigarettenkonsum in einem Radius von fünf Metern vor öffentlichen Gebäuden verbieten. Dazu zählen unter anderem Wohngebäude wie Condominium-Gebäude, Kneipen, Karaoke-Bars, Restaurants, Hotels, Salons, Kinos, Massagestudios, religiöse Stätten, Kliniken, Krankenhäuser, Schulen, Schwimmbäder, Fitnessparks usw.

Die neuen Bestimmungen sollen 90 Tage nach ihrer Verkündung in Kraft treten. Andere neue Vorschriften, die sich auf die auf Zigarettenverpackungen aufgedruckten Wörter beziehen, sollen 180 Tage nach ihrer Verkündung in Kraft treten. So sollen Wörter wie „Niedriger Teergehalt“ (low tar), „Klassisch“ (classic), „Frauen“ (Women) und „Sexy“ (sexy) von Zigarettenschachteln verbannt werden.

Die neuen Vorschriften sollen gemäß einem Bericht von „Thai Rath“ auch festlegen, in welchen Gebäudebereichen Raucherecken eingerichtet werden dürfen. Andere Medien berichten, dass Raucher, die gegen die neuen Gesetze verstoßen, mit einem Bußgeld in Höhe von 5.000 Baht belangt werden sollen.