Von: Björn Jahner | 31.08.23

PHUKET/PHANG-NGA: Am Mittwoch (30. August 2023) sorgten zwei rätselhafte Funde in den Küstengebieten von Phuket und Phangnga für große Aufmerksamkeit bei Einheimischen und Touristen, während gleichzeitig Spekulationen über ihre Herkunft in Gang gesetzt wurden.

Jadet Wicharasorb, der Bürgermeister des Tambon Karon in Phuket, wurde von einem Rettungsschwimmer auf ein unidentifiziertes Objekt am Karon Beach aufmerksam gemacht, das er während seiner Patrouille am Strand entdeckt hatte.

Foto: ศูนย์ข้อมูลภูเก็ต Phuket Info Center

Das seltsame Objekt, das offenbar aus Glasfaser gefertigt war und ein Gewicht von mindestens 100 Kilogramm aufwies, war mit Kabeln versehen und trug eine Art von Seriennummer. Zusätzlich war es von kleinen Muscheln bedeckt.

„Es war mit Kabeln versehen und mit Schriftzeichen in einer fremden Sprache beschriftet. Es könnte sich um einen Teil eines Ozeanmarkierungssystems handeln. Das Objekt wurde vom Strand entfernt und wird nun eingehend untersucht“, so Khun Jadet.

Der Rettungsschwimmer äußerte zunächst den Gedanken, dass es sich möglicherweise um Fragmente eines Flugzeuges handeln könnte.

Andere spekulierten darüber, ob es sich bei dem Fund um Weltraumschrott handelt, beispielsweise um Überreste einer Rakete, die im Zusammenhang mit Indiens jüngster Mondmission stehen könnten.

In der Zwischenzeit wurde in Phang-nga ein weiteres Objekt entdeckt, das dem Teil eines Flugzeugs oder einer Rakete ähnelte. Einheimische fanden dieses Objekt am Bang Niang Beach in Koh Khor Khao im Bezirk Takua Pa.