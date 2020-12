Quarantänepflicht auch für geimpfte Besucher Thailands

BANGKOK: Mit der Verabreichung der ersten Impfdosen in vielen Ländern der Welt kommt die Frage auf, ob geimpfte Ausländer quarantänefrei nach Thailand einreisen dürfen?

Antwort darauf gab das thailändische Gesundheitsministerium am Dienstag mit einer Presseerklärung, die besagt, dass bis auf Weiteres jede Person, die nach Thailand einreist, mindestens eine 14-tägige Quarantäne absolvieren muss, so auch Besucher, die bereits geimpft wurden.

Das Ministerium begründet seine Entscheidung damit, dass die Impfkampagnen gerade erst begonnen haben, weshalb es noch keine gesicherten Erkenntnisse oder Studien über die Wirksamkeit des Impfstoffes in der Praxis gibt. Auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) wollte sich dazu noch nicht äußern. Somit bleibt weiterhin abzuwarten, ob Menschen, die geimpft sind, in naher Zukunft wieder genauso frei reisen können wie in Vor-Corona-Zeiten.