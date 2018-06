MOSKAU (dpa) - Der russische Präsident Wladimir Putin hofft auf ein erfolgreiches Gipfeltreffen zwischen den USA und Nordkorea.

In einem Fernsehrinterview lobte der Kremlchef die Kompromissbereitschaft und den Mut von Donald Trump und Kim Jong Un. «Die nordkoreanische Führung hat einige, ehrlich gesagt, unerwartete, ja beispiellose Schritte gemacht, um diese Spannungen abzubauen.» Das sagte Putin in Moskau dem chinesischen Staatsfernsehen vor seinem China-Besuch.

Nordkorea habe seine Raketentests eingestellt und ein Atomtestgelände zerstört. Für die von den USA geforderte vollständige nukleare Abrüstung brauche das Land aber «Garantien seiner absoluten Sicherheit», sagte Putin nach Angaben des Kremls vom Mittwoch. Leider setzten die USA und Südkorea ihre Militärmanöver trotzdem fort.

Es sei aber «eine mutige und reife Entscheidung» von US-Präsident Trump, sich mit dem nordkoreanischen Machthaber zu treffen, fügte Putin in dem Interview der China Media Group hinzu. «Das Treffen findet statt, und wir erwarten von diesem Treffen positive Ergebnisse.» Russland und China wollten ihrerseits alles ihnen Mögliche dafür tun. Trump und Kim wollen sich am kommenden Dienstag (12.6.) in Singapur treffen.