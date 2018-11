Private Hospitäler sollen Preise offenlegen

Von: Redaktion DER FARANG | 12.11.18

BANGKOK: Das Internal Trade Department will die privaten Krankenhäuser auffordern, ihre Preise offenzulegen.

Sie sollen die Preise für Standard-Untersuchungen und Operationen auf ihrer Website bekanntgeben. Davon erhofft sich die staatliche Behörde eine größere Transparenz und einen Wettbewerb zwischen den privaten Hospitälern. Anfang Oktober hatte das Internal Trade Department bei einer Umfrage in 62 privaten Krankenhäusern und Kliniken in Bangkok erhebliche Preisunterschiede festgestellt. Bei einigen liegen Broschüren mit Preisen aus, andere informieren über ihre Preispolitik auf ihrer Website. Die Behörde will jetzt das Gespräch mit privaten Spitälern suchen. Die Auflistung der Preise soll dazu dienen, dass jeder Patient, der ein privates Krankenhaus aufsuchen möchte, Preise vergleichen kann und über die bevorstehende Rechnung im Klaren ist..