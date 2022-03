Premier eröffnet Thailands neuesten Airport

Foto: The Nation

YALA: Die Regierung will Betong zu einer Modellstadt für den Tourismus und den grenzüberschreitenden Handel im Süden entwickeln, sagte Premierminister General Prayut Chan-o-cha, nachdem er am Montag den neuen internationalen Flughafen Betong in der Provinz Yala im tiefen Süden des Landes eröffnet hatte.

Premierminister Prayut und die Mitglieder des Kabinetts reisten mit dem ersten kommerziellen Linienflug vom Bangkoker Don Mueang International Airport zum neuen Betong Airport. Die neue Flugroute wird von der thailändischen Billigfluggesellschaft Nok Air bedient.

Der Flughafen wurde bereits am 29. Januar 2022 für Charterflüge eröffnet.

Foto: The Nation

Nach der Landung führte der Premierminister den Vorsitz der Eröffnungszeremonie des neuesten thailändischen Verkehrsflughafens im Yala-Unterbezirk Yarom. Der Betong Airport befindet sich in Yalas Unterbezirk Yarom. Er verfügt über eine 1.800 Meter lange Start- und Landebahn, die von Turboprop-Maschinen des Typs ATR-72 und Bombardier Q-400 genutzt werden kann.

„Ich kenne den Bezirk Betong gut aus meiner Zeit als Armeechef [von 2010-2014]“, sagte Premier Prayut in seiner Einweihungsrede. „Ich hoffe, dass der Betong International Airport zu einem neuen touristischen Wahrzeichen und einem Drehkreuz für den grenzüberschreitenden Handel in der südlichen Region wird, das die drei Provinzen Yala, Pattani und Narathiwat sowie die beiden Nachbarländer Malaysia und Singapur miteinander verbindet“, so Premier Prayut.

Der Premierminister versprach, dass die Regierung die Infrastruktur in der Stadt Betong ausbauen werde, um zukünftige Investitionen und ausländische Touristen anzuziehen und gleichzeitig die natürliche Schönheit, die Kultur und die einzigartigen Traditionen der lokalen Gemeinschaften zu bewahren.

Foto: The Nation

Die derzeitige Regierung sei nach Aussage von Premier Prayut stabil und entschlossen, das Land voranzubringen. Die Regierungskoalition hat in diesem Jahr unter Spannungen gelitten, die dazu führten, dass Parlamentssitzungen wegen Boykotts der Mitglieder ausfielen.

Berichten zufolge wird Premier Prayut Anfang nächsten Jahres Neuwahlen ausrufen. „Die Regierung wird allen Mitgliedern des Parlaments zuhören, unabhängig davon, welcher Partei sie angehören“, sagte Prayut weiter und betonte, dass die Lösung der Probleme, mit denen die Menschen konfrontiert sind, zum Wohle des Landes Priorität habe.

Das Gesundheitsministerium habe zwischenzeitlich nach Aussage von Premier Prayut bestätigt, dass es genügend Covid-19-Impfstoffe für die Menschen in Yala und in anderen südlichen Provinzen habe.

Premier Prayut fügte hinzu, dass er inmitten der Pandemie weiterhin mit dem Ministerium zusammenarbeiten werde, auch wenn er und Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul verschiedenen Parteien angehören.