PrÃ¤sident: â€žTHAI von SchlieÃŸung bedrohtâ€œ

Geparkte Maschinen der Thai Airways International am Bangkoker Suvarnabhumi Airport. Foto: The Thaiger

BANGKOK: Der Präsident von Thai Airways International (THAI), Sumeth Damrongchaitham, forderte am Dienstag die Mitarbeiter auf, härter zu arbeiten, weil sich die nationale Fluggesellschaft in einer Krise befinde und von einer Schließung bedroht sei.

Seine Botschaft übermittelte er THAI-Führungskräften während einer Schulung im Hauptquartier der Fluggesellschaft. Zum ersten Mal hat Sumeth zugegeben, dass sich die Fluggesellschaft in ernsthaften Schwierigkeiten befindet. Die Mitarbeiter müssten vereint die Hindernisse überwinden. Andernfalls müsse die nationale Fluggesellschaft schließen. Es bleibe noch Zeit für eine Lösung, aber es bleibe nicht viel Zeit, sagte Sumeth.

Die THAI habe seine Marktführerschaft auf mehreren Strecken an Konkurrenten verloren, so auf der lukrativen Nordstrecken und auf Flügen nach Ostasien. Jetzt dominierten dort Billigfluggesellschaften. Sumeth fügte hinzu, dass die europäischen Strecken aufgrund mehrerer Faktoren, einschließlich des starken Baht und der wirtschaftlichen Auswirkungen des Brexits, nicht so viel Umsatz bringen würden, wie die Fluggesellschaft erhofft habe.

Laut einer Quelle des Verkehrsministeriums verzeichnete THAI in der ersten Jahreshälfte einen Verlust von 6,44 Milliarden Baht, der sich voraussichtlich im gesamten Jahr auf 10 Milliarden Baht erhöhen wird. Der diesjährige Verlust dürfte die aufgelaufenen Verluste der Fluggesellschaft auf 280 Milliarden Baht erhöhen. Mit mehr als 20.000 Mitarbeitern ist THAI einer der weltweit größten Arbeitgeber von Fluggesellschaften.