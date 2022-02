Polizei setzt Corona-Razzien im Nachtleben fort

PATTAYA: Nach Razzien am frühen Donnerstagmorgen wird die Polizei die Schließung von zwei Kneipen in Pattaya wegen wiederholter Verstöße gegen die Covid-19-Beschränkungen veranlassen.

Die beiden diensthabenden Manager wurden festgenommen und angeklagt, Alkohol nach der gesetzlich geltenden Sperrstunde um 23.00 Uhr im Rahmen der Covid-19-Bestimmungen ausgeschenkt und gegen die Schließzeit verstoßen zu haben.

Pol Maj Kongphol Dechakhamphu, Chef der Verbrechensbekämpfung in Pattaya, leitete die Razzien in den beiden Kneipen, die sich beide in der Pattaya Third Road im Bezirk Bang Lamung befinden.

Mindestens 50 Gäste tanzten zu Musik oder tranken Alkohol, als die Polizei gegen 00.30 Uhr den Apollo Pub kontrollierte. Einige Gäste rauchten darüber hinaus Shisha, was in Thailand gesetzlich verboten ist. Die Polizei ordnete an, den Barbetrieb unverzüglich einzustellen, und forderte alle Personen zum Tragen einer Nasen-Mund-Schutz-Maske auf.

Eine weitere Razzia fand in der Jacky Karaoke Bar statt, wo die Gäste beim Eintreffen der Polizei ebenfalls Alkohol konsumierten, nach Aussage der Polizei lag Tabakgeruch in der Luft, niemand trug eine Gesichtsmaske.

Zwei Personen wurden als Betreiber der Kneipe identifiziert, sie konnten jedoch keine Lizenz für den Barbetrieb vorweisen. Sie wurden wegen des Betreibens einer Bar ohne Lizenz, des Ausschanks alkoholischer Getränke nach der gesetzlich geltenden Sperrfrist und wegen mehrerer Verstöße gegen die Covid-19-Auflagen der Seuchenschutzbehörde der Provinz Chonburi angeklagt.

Die Polizei erklärte, sie werde die Schließung der beiden Pubs wegen wiederholter Verstöße anordnen.

Zuvor hatten die Behörden die Alkoholbeschränkungen gelockert, damit Gaststätten in Pattaya Getränke unter Einhaltung der vorgeschriebenen Sicherheitsstandards ausschenken können. ad

Die beiden Kneipen waren jedoch überfüllt und schlecht belüftet, was das Infektionsrisiko erhöhte, so die Polizei. Die Provinz Chonburi, zu der die Stadt Pattaya gehört, verzeichnet weiterhin eine hohe Infektionsrate.