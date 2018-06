Polizei im Kampf gegen die Kriminalität

PATTAYA: Mit Sondereinsätzen geht die Polizei seit Mittwochmorgen gegen die Kriminalität in der Touristenmetropole vor; zudem soll diese Kampagne die Stadt lebenswerter machen.

Die Operation hat Pattayas Polizeichef Oberst Apichai Krobphet um 6 Uhr morgens gestartet. Sie soll bis zum kommenden Montag fortgesetzt werden. Die Einsätze richten sich vor allem gegen Kredithaie, Fußballwetten, Menschenhandel, illegalen Besitz von Schusswaffen und Straßenrennen. Das Durchgreifen zielt darauf ab, dass sich ausländische Urlauber in Pattaya sicherer fühlen sollen. Die Sicherheitskampagne ist kurz vor dem Pattaya International Fireworks Festival am 8. und 9. Juni gestartet worden, das viele zusätzliche Besucher anziehen wird. Laut Oberst Apichai haben seine Beamten in einem Apartment einen 33-jährigen Thai mit 23 kleinen Päckchen Crystal Meth oder „Ice“ verhaftet. Er hatte die Päckchen zu 500 bis 1.000 Baht verkauft.