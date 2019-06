Von: Redaktion DER FARANG | 08.06.19

PATTAYA: Erneut haben Polizisten bei einem Rundgang im Rotlichtviertel Walking Street keine Beweise für Prostitution gefunden.

Das meldet „Pattaya Update News“, nachdem ein großes Kontingent an Polizisten, Militärs und Verwaltungsbeamten am Donnerstagabend die Fußgängerzone im Süden der Stadt inspizierten. Die Beamten schritten die Walking Street ab und schauten sich auch in einigen Entertainment-Betrieben um. Nach Medienangaben suchten die Sicherheitskräfte nach Beweisen für Prostitution und Menschenhandel mit Minderjährigen. Offenbar gab es keine Festnahmen. Der stellvertretende Polizeichef von Chonburi, Oberst Pongphan Wongmaneethet, appellierte an Touristen, wenn sie Illegales sehen sollten, könnten sie dies über die Hotline 191 mitteilen.