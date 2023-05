Polizei fahndet nach krimineller Bande

NONTHABURI: Mehr als 100 Polizeibeamte führten am Donnerstag (25. Mai 2023) in den Morgenstunden mit drei Spürhunden Razzien an fünf Orten in Bangkoks Nachbarprovinz Nonthaburi durch und fahndeten nach Mitgliedern der „Hong Zing“-Bande, die sich am Mittwoch (24. Mai 2023) in einem Nudelgeschäft in der Provinz eine Schießerei lieferten, bei der drei unschuldige Menschen verletzt wurden, von denen sich einer in einem kritischen Zustand befindet.

Wie die Polizei mitteilte, wurde das 42-jährige Opfer, Khun Manop, in den Kopf geschossen und wird nun im Krankenhaus mit lebenserhaltenden Maßnahmen versorgt; das Opfer steht kurz vor seiner Hochzeit.

Bei den koordinierten Durchsuchungen der fünf Orte fand die Polizei zwar keine Bandenmitglieder, beschlagnahmte aber Munition und eine Schrotflinte.

Die Polizei hat Haftbefehle gegen mindestens 10 Mitglieder der „Hong Zing“-Bande beantragt und erklärt, dass sie den Auftrag habe, gegen die Bande vorzugehen und alle ihre Mitglieder vor Gericht zu bringen, da sie eine Bedrohung für die Gesellschaft darstelle.