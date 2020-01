Von: Michael Lenz | 22.01.20



MANILA: 78 Prozent der Filipinos sind überzeugt, dass die Polizei im großen Stil in den Handel mit illegalen Drogen verwickelt ist.

Das geht aus der am 7. Januar veröffentlichten Umfrage des philippinischen Meinungsforschungsinstituts Social Weather Stations (SWS) hervor. Die Hälfte der Befragten ist demnach auch davon überzeugt, dass der ehemalige Polizeichef der mehrheitlich katholischen Philippinen Oscar Albayalde der Patron der sogenannten „Ninja Cops“ war. Albayalde war im Oktober 2019 wegen seiner mutmaßlichen Verwicklung in den illegalen Drogenhandel der Polizei zurückgetreten. Teile der Polizei stehen in dem Verdacht, einen schwunghaften Handel mit bei Razzien beschlagnahmten Drogen zu betreiben.