Polen will Schulen im September wieder öffnen

WARSCHAU: Die polnischen Schüler sollen nach dem Willen der Regierung in Warschau ab September wieder Unterricht in ihren Klassenzimmern haben. Bildungsminister Dariusz Piontkowski kündigte deshalb am Dienstag auf Twitter die Ausarbeitung von Vorschriften an, die trotz der Corona-Pandemie einen sicheren Unterrichtsverlauf gewährleisten sollen. Das Bildungsministerium bereitet nach seinen Angaben auch einen rechtlichen Rahmen dafür vor, dass die Schulleiter im Falle einer neuerlichen Infektionswelle rasch reagieren können.

Der reguläre Unterricht wurde in Polen Mitte März unterbrochen. Noch im Laufe des selben Monats wurden die Lehrenden angewiesen, Fernunterricht über Internet abzuhalten. Erst Ende Juni, kurz vor dem Ende des Schuljahres, durften die Schulen grundsätzlich für Kinder im Alter von sieben bis neun Jahren wieder öffnen. Das letzte Wort hatten dabei jedoch die lokalen Behörden und einzelnen Schulleiter.

Die meisten von ihnen entschieden sich gegen eine Öffnung. Und auch in den Schulen, die wieder Präsenzunterricht anboten, blieb die Teilnahme der Schüler eher gering. Die üblicherweise im Mai stattfindenden Abschlussprüfungen an Schulen und Hochschulen wurden auf Juni verschoben.

Polen verzeichnete bisher 40.782 bestätigte Coronavirus-Infektionen und 1636 mit der Pandemie Covid-19 in Verbindung stehende Todesfälle.