Foto: The Nation

PHUKET: Das Tourismusministerium hat die Bedingungen des Sandbox-Programms für Phuket überarbeitet und den obligatorischen Aufenthalt ab August auf siebe Tage reduziert. Urlauber müssen allerdings weitere sieben Tage auf sogenannten versiegelten Routen in fünf anderen Provinzen verbringen. Das staatliche Centre for Covid-19 Situation Administration muss die Neuerung noch genehmigen.

Tourismusminister Phiphat Ratchakitprakarn sagte, er habe die Änderung mit dem Premierminister beraten, um die Reiserouten für Urlauber auf andere Provinzen zu erweitern. Touristen müssen sieben Tage in Phuket verbringen und zweimal den Covid-19 Test machen, bevor sie auf versiegelten Routen in fünf Provinzen reisen dürfen. Am 13. oder 14. Tag müssen sie sich erneut testen lassen. Die fünf Provinzen sind: Krabi, Phang-nga und Surat Thani (Samui) sowie ab Oktober Chiang Mai und Lamphun.

„Hua Hin in der Provinz Prachuap Khiri Khan und Cha-am in der Provinz Phetchaburi werden voraussichtlich ab dem 1. Oktober ausländische Touristen willkommen heißen“, ergänzte Phiphat. Bangkok und Pattaya, die sich in dunkelroten Zonen mit maximaler Kontrolle befinden, bleiben bis zum vierten Quartal geschlossen, ebenso die Provinz Buriram nach Absage des Motorradrennens Thailand Grand Prix.