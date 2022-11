Von: Björn Jahner | 06.11.22

PHUKET: Travelindex.com hat seine jährliche Liste der „Top 25 Restaurant Awards Phuket 2022“ veröffentlicht. Präsentiert werden einige der besten und bekanntesten Restaurants auf Phuket. Das Ranking zeigt auf, warum die Inselprovinz in der Andamanensee ein so beliebtes gastronomisches Ziel ist.

Den ersten Platz auf der jährlichen Liste von Travelindex belegt das Restaurant Samut in der Gegend von Nai Han, wo Küchenchef Chatchawan Varahajeerakul feine thailändische Küche mit Schwerpunkt auf lokalen Meeresfrüchten, verfeinert mit lokalen Zutaten und Gewürzen, serviert.

An zweiter Stelle steht das L'Arome by the Sea in der Kalim Bay, wo der Schweizer Küchenchef Yannick Hollenstein moderne französische Gerichte kreiert, abgerundet mit einem herrlichen Meerblick.

An dritter Stelle steht das mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Restaurant PRU im Trisara Resort, das von Küchenchef Jimmy Ophorst geleitet wird, der feine regionale Gerichte kredenzt, die von den verschiedenen Ökosystemen Thailands inspiriert sind.

An vierter Stelle steht das Nitan im Gebiet Cherngtalay, wo Chefkoch Pom klassische südthailändische Gerichte zubereitet, und an fünfter Stelle das Suay im Bezirk Thalang, wo Chefkoch Tammasak Noi Chootong moderne thailändische Gerichte mit europäischen Einflüssen serviert.

Feine Adressen für Gourmets

Die vollständige Liste der „Top 25 Restaurants Awards Phuket 2022“ kann unter www.top25restaurants.com/phuket eingesehen werden. Sie setzt sich wie folgt zusammen:

1. Samut, innovatives Thai-Food.

2. L'Arôme by the Sea, moderne französische Küche.

3. PRU, moderne Thai-Küche.

4. Nitan, innovatives Thai-Food.

5. Suay, moderne thailändische Küche.

6. Black Ginger, rustikale Thai-Küche.

7. JAMPA, innovatives Thai-Food.

8. Acqua, italienische Spitzengastronomie.

9. Jaras, modernes Thai-Food.

10. Ta Khai, rustikale Thai-Küche.

11. Saffron Phuket, traditionelles Thai-Food.

12. Takieng, südliche Thai-Küche.

13. Age Restaurant, internationale Küche.

14. Blue Elephant, königliche Thai-Küche.

15. Nahmyaa, modernes Thai-Küche.

16. Wagyu Steakhouse, internationale Küche.

17. Mom Tri's Kitchen, innovatives Thai-Food.

18. Carpe Diem Beach Club, mediterrane Küche.

19. Seafood at Trisara, traditionelle Thai-Küche.

20. Tu Kab Khao, traditionelle Thai-Küche.

21. Baan Rim Pa, königliche Thai-Küche.

22. Kata Rocks Clubhouse, mediterrane Küche.

23. Talung Thai, moderne thailändische Küche.

24. Silk, traditionelles Thai-Food.

25. One Chun, südliche Thai-Küche.

Strenge Kriterien für Top-Cuisine

Bernard Metzger, Herausgeber des Top-25-Restaurantführers und Organisator der Preisverleihungsserie, sagte gegenüber der Presse: „Mit den strengen Kriterien, die für alle Restaurants in Phuket gelten, haben thailändische Restaurants und thailändische Köche enorme Fortschritte gemacht und stellen nun 80 Prozent unserer Preisträger in Phuket. Wir tragen dazu bei, das Image von Phuket als erstklassiges regionales Gastronomieziel zu fördern, nicht nur für exzellentes internationales Essen, sondern auch für hervorragende thailändische und überregionale Speisen.“

„Top 25 Restaurants“ ist eine Abteilung von Travelindex, einem führenden Unternehmen für die Erstellung von Inhalten, Destinationsmarketing und Markenaufbau. Für die jährliche Liste und die Auszeichnungen verwendet Travelindex seinen Restaurant Rating Index, der das Wissen der Öffentlichkeit (soziale Medien und Bewertungsportale) mit KI-Verhaltensalgorithmen kombiniert sowie mit der Beratung und Expertise von Experten vor Ort ergänzt.