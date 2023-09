Von: Björn Jahner | 21.09.23

PHUKET: In der Inselprovinz Phuket bereiten sich die Tourismusbehörden auf den erwarteten sprunghaften Anstieg der Besucherzahlen aus China und Kasachstan vor, wenn nächste Woche die neue Visumbefreiungspolitik in Kraft tritt.

Wie am Dienstag (19. September 2023) in der „Royal Gazette“ bekanntgegeben wurde, wird die erleichterte Einreise und die 30-tägige Visafreiheit für Staatsangehörige beider Länder ab Montag (25. September 2023) in Kraft treten und bis zum 29. Februar 2024 andauern.

Um die ersten Touristen beider Nationalitäten willkommen zu heißen, werden der stellvertretende Gouverneur der thailändischen Tourismusbehörde (TAT) und ein Vertreter des TAT-Büros in Phuket an einer Begrüßungszeremonie teilnehmen, die für die ersten visafreien Flüge, die am Montag auf der Ferieninsel landen, organisiert wird, gab Khongsak Khuphongsakorn, Vorsitzender der Handelskammer in Phuket, bekannt.

Auf die Frage nach den Vorteilen, die der Inseltourismus von dieser fünfmonatigen Visaregelung erwarten kann, sagte Khongsak, dass die Insel eine Welle von Touristen aus beiden Ländern, insbesondere aus China, erleben könnte, da die erleichterten Bedingungen für diejenigen, die auf die Insel reisen wollen, zu einer einfacheren Reiseplanung führen könnten.

Laut Herrn Khongsak wird erwartet, dass mehr chinesische Touristen der Branche helfen werden, sich zu erholen, da ihre Zahl bereits wieder auf 30 Prozent des Niveaus vor der Pandemie angestiegen ist.

Khongsak rechnete damit, dass die Zahl noch höher ausfallen würde, da die Hotelreservierungen in der ersten Woche dieses Monats zugenommen haben und der Tourismus aufgrund des Vegetarierfestivals auf der Insel in die Hochsaison übergeht.

Der Präsident der Phuket Tourist Association, Thaneth Tantipiriyakij, rechnete ebenfalls mit einer Verdoppelung der Einnahmen. Die höheren Ticketpreise könnten dazu führen, dass die Insel chinesische Touristen von „besserer Qualität“ erwartet, sagte er.

Es wird jedoch eine stärkere Zusammenarbeit zwischen der chinesischen und der thailändischen Regierung erwartet, insbesondere ein „Give-to-Go“-Plan (G2G) zur Förderung des Tourismus auf der Insel. Bezüglich der kasachischen Touristen sagte Thaneth, dass die 250.000 Touristen, die die TAT für dieses Jahr erwartet, stattdessen nach Vietnam fließen könnten. Der Grund dafür ist, dass Vietnam ein ähnliches visafreies System entwickelt hat und vietnamesische Fluggesellschaften Direktflüge zwischen den beiden Ländern anbieten.