MANILA (dpa) - Nach dem Tod eines Kadetten, mutmaßlich infolge eines brutalen Aufnahmerituals, ist der Leiter der Top-Militärschule der Philippinen zurückgetreten. Der Direktor der Philippinischen Militärakademie, Generalleutnant Ronnie Evangelista, sowie der Leiter des Kadettenkorps kündigten am Dienstag an, dass sie ihre Ämter niederlegen. Zuvor hatten Ermittlungen als Todesursache des Kadetten ein Aufnahmeritual nahegelegt.

Behörden zufolge starb der 20-Jährige am vergangenen Mittwoch an «Herzstillstand infolge innerer Blutungen». Zuvor war er bewusstlos in seinem Zimmer aufgefunden und ins Krankenhaus gebracht worden. Die Verletzungen stammten demnach von einem stumpfen Gegenstand.

Mit Gewalt oder Demütigungen einhergehende Aufnahmerituale unter Kadetten sind verboten, kommen aber trotzdem regelmäßig an philippinischen Militärschulen vor. Oft werden Schüler dabei von anderen mit einem dicken Holzpaddel geschlagen.