MANILA (dpa) - Ein wegen Kindesmissbrauchs und Pornografiebesitzes verurteilter Deutscher ist auf den Philippinen festgenommen worden. Der mit Haftbefehl gesuchte 71-Jährige wurde in Ozamis City im Süden des pazifischen Inselstaats gefasst, wie die philippinische Einwanderungsbehörde am Dienstag bestätigte. Die Deutsche Botschaft in Manila hatte die lokalen Behörden um seine Verhaftung gebeten.

Laut Einwanderungsbehörde ist der Mann in Deutschland wegen schweren Kindesmissbrauchs an drei Opfern sowie des Besitzes Hunderter kinderpornografischer Aufnahmen verurteilt worden. Im Juli erließ ein Gericht im bayerischen Landshut Haftbefehl gegen ihn - er hatte gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen, sich von Schulen, Schwimmbädern und anderen häufig von Kindern besuchten Orten fernzuhalten.

Der Einwanderungsbehörde zufolge reiste der 71-Jährige schon Anfang Mai in die Philippinen ein. «Wir werden ihn unverzüglich abschieben, da seine Anwesenheit eine ernste Gefahr für das Leben und die Sicherheit unserer philippinischen Kinder darstellt», sagte der Ermittlungsleiter der Behörde, Jaime Morente. «Um sicherzustellen, dass er nie zurückkehrt, setzen wir ihn auf die Schwarze Liste.»