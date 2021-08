Philippinen lockern Beschränkungen trotz Rekord bei Neuinfektionen

In der philippinischen Hauptstadt Manila stehen Autos jeden Tag im Stau. Foto: epa/Eugenio Loreto

MANILA: Trotz eines Rekords täglicher Neuinfektionen lockern die Philippinen in der Region um die Hauptstadt Manila die Corona-Beschränkungen. Zugleich teilte das Gesundheitsministerium am Freitag mit, dass es 17.231 neue Infektionsfälle in dem Land mit etwa 108 Millionen Einwohnern gebe. Das sei der höchste Tageswert seit Beginn der Pandemie.

Die Menschen in Manila hatten seit Anfang August 14 Tage mit scharfen Corona-Regeln gelebt. Vom 21. bis 31. August sollen die Einschränkungen nun in der Region mit mehr als 13 Millionen Menschen gelockert werden. In den Unternehmen sind dann zwar wieder mehr Arbeitnehmer und Angestellte zugelassen. Essen im Innen- und Außenbereich von Restaurants, religiöse Versammlungen und Körperpflegedienste sind aber nach weiter untersagt.

Seit Pandemiebeginn gab es in dem südostasiatischen Land mehr als 1,8 Millionen nachgewiesene Fälle. 31.198 Menschen sind im Zusammenhang mit dem Virus gestorben.