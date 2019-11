Von: Björn Jahner | 24.11.19

BANGKOK: „I will Dream of You – Peter Pan” lautet der Name des neues­ten interaktiven Musicalspektakels von MasterClass Studio mit einer Besetzung von 35 Kindern und Jugendlichen sowie 20 Erwachsenen, das eine neue Perspektive auf diese klassische Geschichte wirft, die die Herzen von Jung und Alt berührt.

Neue und überraschende Charaktere bringen das Publikum zurück nach Neverland, um an den Abenteuern von Peter Pan teilzuhaben. Die Hauptrolle besetzt Arthur Apichaht Gagnaux „Attila“ als Onkel Mat und Kapitän Hook, bekannt aus der ersten Staffel von The Face Men Thailand. Martin Sidel, bekannt aus der Serie „Be my Boy“, schlüpft in die Rolle von Peter Pan. Regie: Warunya Soontorntae, Inhaberin von MasterClass Studio. Musikalische Leitung: „Wynn“ Rapeedech Kulabusaya. Tanzchoreografie: Johan Ouma. Stuntchoreografie: Ron Smoorenburg. Die Aufführungen erfolgen am Samstag, 30. November und am Sonntag, 1. Dezember jeweils um 14.30 Uhr und 19.30 Uhr. Ort: MasterClass Studio, 6, 1 Lat Phrao Road, Chan Kasem, Chatuchak.

​Infos: MasterClass Studio.