Von: Redaktion DER FARANG | 11.03.24

Das Pattaya Music Festivals 2024 zog mit spektakulären Auftritten und einer lebendigen Atmosphäre am Pattaya Beach eine internationale Menge an. Foto: Pr Pattaya

PATTAYA: Das Pattaya Music Festival 2024, das am 8. März begann, zieht Musikbegeisterte aus aller Welt an. Für einen ganzen Monat verwandelt sich Pattaya in eine riesige Bühne, auf der internationale und lokale Künstler auftreten. Die Eröffnungszeremonie, geleitet vom Bürgermeister von Pattaya, betonte die wirtschaftliche und kulturelle Bedeutung des Festivals.

Das Pattaya Music Festival, ein Highlight im Veranstaltungskalender der Stadt, begann mit einer feierlichen Eröffnung durch den Bürgermeister von Pattaya, Herrn Poramase Ngampiches. In seiner Ansprache hob er die Bedeutung des Festivals für die lokale Wirtschaft und Kultur hervor und hieß Besucher aller Altersgruppen herzlich willkommen. Die Veranstaltung, die Musikliebhaber aus der ganzen Welt anzieht, verspricht, Pattayas Ruf als Ziel für Kultur- und Musikbegeisterte weiter zu stärken.

Am Eröffnungsabend erfüllten die Auftritte bekannter thailändischer Künstler wie Klear, Twopee, Polycat und F. Hero die Luft mit Energie und Rhythmus. Die drei Bühnen am Pattaya Beach boten eine perfekte Kulisse für die vielfältigen musikalischen Darbietungen. Über 500 Stände, die lokale Speisen, Getränke und Waren anboten, sorgten für eine festliche Atmosphäre und boten den Besuchern ein umfassendes Festivalerlebnis.

Die Veranstaltung zog eine große Menge an lokalen und internationalen Gästen an, was zu einem spürbaren Anstieg der Besucherzahlen in der Stadt führte. Die Sperrung der Beach Road von 16 Uhr bis 1 Uhr morgens verwandelte die Straße in eine lebhafte Fußgängerzone, in der die Festivalbesucher flanieren, einkaufen und zu den Klängen der Musik tanzen konnten.

Das Pattaya Music Festival, das seit den frühen 2000er Jahren jährlich stattfindet, hat sich zu einem der größten Musikereignisse in Thailand entwickelt. Es bietet eine Plattform für eine breite Palette von Musikgenres und präsentiert sowohl etablierte Künstler als auch aufstrebende Talente. Mit seinem umfangreichen Programm, das neben Konzerten auch Workshops und Kunstausstellungen umfasst, bietet das Festival für jeden Geschmack etwas.

