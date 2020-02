Pattaya steht Wasserkrise bevor

Von: Björn Jahner | 15.02.20

PATTAYA: Die Provincial Waterworks Authority (PWA) in Pattaya hat die Menge des Rohwassers reduziert, das aus fünf großen Dämmen gepumpt wird, deren Pegelstände ein kritisches Niveau erreicht haben.

Der Manager der PWA-Niederlassung Pattaya, Sutat Nutchpan, warnt, dass der Touristenmetropole nun eine Wasserkrise bevorsteht, da die Wassermenge in den fünf Stauseen nicht ausreicht, um den Bedarf der Haushalte und Unternehmen in der Stadt zu decken. Gemäß Sutat will die PWA den Versuch wagen, Rohwasser aus dem Bang-Phra-Reservoir im benachbarten Bezirk Si Racha und dem Nong-Pla-Lai-Reservoir in der Nachbarprovinz Rayong abzupumpen.