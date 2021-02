Von: Redaktion DER FARANG | 10.02.21

PATTAYA: Bei seinem Besuch in Pattaya deutete Dr. Khanit Saengsuphan von der EEC-Kommission gegenüber Vertretern der Stadt an, die Stadt müsse ihre Abhängigkeit vom ausländischen Tourismus beenden. Pattaya sollte auf andere Weise in dem Östlichen Wirtschaftskorridor (EEC) zu einer wirtschaftlichen Einheit wachsen. Laut Dr. Khanit kommt Pattaya in den Plänen der Regierung für den EEC eine Schlüsselstellung zu.

Bürgermeister Sonthaya Khunpluem hat hingegen in einem Gespräch mit „Sophon Cable TV“ erneut seine ehrgeizigen Pläne bestätigt, die Urlaubsmetropole in ein Weltklasse-Reiseziel zu verwandeln, ähnlich Dubai, Singapur und Miami. Die Neugestaltung der Stadt unter dem Motto „Neo Pattaya“ werde eine wichtige Rolle im Östlichen Wirtschaftskorridor spielen mit dem Ziel, Geschäfte, Investitionen und Entwicklung an der gesamten Ostküste anzukurbeln. Wenn der Tourismus endlich wieder anspringe, würden mehr Qualitätstouristen die Stadt besuchen und hohe Einkommen generieren.

Letztendlich würde Pattaya nicht nur ein besserer Ort für Touristen werden, sondern auch für die Menschen, die in der Stadt leben und arbeiten. Old Town Naklua, Koh Larn, Bali Hai Pier, Khao Thap Phraya, Pattaya Beach und Jomtien Beach seien neben der Walking Street für eine Sanierung vorgesehen.