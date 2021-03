Pattaya setzt auf das Sandboxprogramm

PATTAYA: Nach Phuket und der Koh Samui setzt auch Pattaya auf den Sandboxplan, um zum Juli geimpfte ausländische Besucher zum Urlaub in die Touristenmetropole zu holen.

Eine „Sandbox" ist im neuesten thailändischen Jargon ein Gebiet, in das ausländische Touristen ohne Quarantäne gehen dürfen. Es soll nur für geimpfte Besucher gelten und frühestens am 1. Juli beginnen. Der Aufenthalt in einer Sandbox hängt auch von der Impfkampagne und der Bereitschaft der Menschen in Pattaya ab. Und Ausländer dürfen Pattaya und die Provinz Chonburi nicht verlassen.

Laut Bürgermeister Sonthaya Khunpluem will die Stadt zwei Zonen schaffen: die Sandbox-Zone und die Zone für Gebietsquarantäne. Es gebe bereits elf Hotels, die staatliche Quarantäne anbieten, und 20 für die alternative lokale staatliche Quarantäne. Zusätzlich hätten weitere 20 Hotels ihr Interesse für eine Gebietsquarantäne bekundet.

Laut Medienberichten hat der Tourismussektor bis zu einer Million Dosen Covid-19-Impfstoff angefordert, damit die Menschen in der Tourismusbranche, einschließlich Ausländer und ausländische Migranten, vor dem Beginn von Sandbox geimpft werden können.