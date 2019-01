Von: Redaktion DER FARANG | 22.01.19

PATTAYA: Die Marinebehörde erhöht die Sicherheit für Touristen bei Bootsfahrten und sportlichen Aktivitäten im Meer.

Ekkarat Khantharo, Direktor des regionalen Marinebüros, stellte jetzt das „Pattaya Modell“ im Beisein des zweiten Sekretärs der chinesischen Botschaft, Zhou Guangxu, vor. Das Modell beinhaltet die weitere Aufteilung der See vor den Stränden mit Bojen für Schwimmer und wassersportliche Aktivitäten. Dazu zählt auch eine Geschwindigkeitsbegrenzung für Jet Skis und Speetboote in gefährlichen Bereichen. Schwerpunkt des „Pattaya Modells“ sind die Ausrüstung von Booten sowie Kontrollen der Seetüchtigkeit und von Lizenzen. Schiffseigner haben eine Automatik zur Überwachung der Geschwindigkeit und des Standortes zu installieren. Schlussendlich müssen Bootsbesitzer für ihre Fahrgäste eine ausreichende Versicherung vorweisen. Zhou Guangxu wünschte sich mehrere Maßnahmen für eine erhöhte Sicherheit von Touristen: Verleiher von Autos und Motorräder sollten das Fahrzeug nur aus der Hand geben, wenn ein internationaler Führerschein vorliegt. Bei Wasseraktivitäten müssten die Urlauber eingehend eingewiesen werden bzw. an einem Training teilnehmen. Weiter sollten die Behörden ständig den Zustand von Booten und Bussen überprüfen.