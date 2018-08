MANILA (dpa) - Auf dem Flughafen der philippinischen Hauptstadt Manila ist eine Passagiermaschine mit 165 Menschen an Bord über die Landebahn hinausgerutscht.

Die Boeing 737 der chinesischen Fluggesellschaft Xiamen kam nach der missglückten Landung bei heftigem Regen am späten Donnerstagabend erst auf Rasen zu stehen. Die 157 Passagiere und acht Besatzungsmitglieder blieben nach Angaben der Flughafengesellschaft unverletzt. An der Maschine sind das Fahrwerk und zwei Triebwerke beschädigt.

Die Maschine kam aus der südostchinesischen Großstadt Xiamen. Nach Angaben eines Flughafensprechers hatten die Piloten den ersten Landeversuch abgebrochen. Dann versuchten sie es, ohne Kontakt mit dem Tower, ein zweites Mal. Warum die Maschine über die Landesbahn hinaus rutschte, soll jetzt in Ermittlungen geklärt werden. Nach ersten Vermutungen könnte es am Wetter gelegen haben oder an der fehlenden Kommunikation zwischen Cockpit und Behörden am Boden.