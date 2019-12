PATTAYA: In den nächsten Tagen wird Pattaya seinem Ruf als die Partyhauptstadt des Landes wieder gerecht, wenn der Pattaya Countdown 2020 am Hafen Bali Hai vom 29. bis 31. Dezember ausgerichtet wird. Denn obwohl die einheimische Bevölkerung ihr thailändisches Neujahr eigentlich erst im April bestreitet, lässt sie Silvester nicht aus. Schließlich sind Thais dafür bekannt, dass sie die Feste feiern wie sie fallen.

Im Vergleich zur Heimat ist die Silvestersause in Pattaya nicht nur auf einen Tag beschränkt. Vielmehr wird dem Jahreswechsel gleich an mehreren Tagen regelrecht entgegengefeiert. Nachfolgend das diesjährige Programm.

18.30 Uhr: Black Head. 19.30 Uhr: Getsunova. 20.30 Uhr: Instinct. 21.30 Uhr: Urboy TJ. 22.30 Uhr: Moderndog. 23.30 Uhr: Clash. 00.30 Uhr: Big Ass.

18.00 Uhr: ไอซ์ ศรัณยู. 19.00 Uhr: ซานิ. 20.00 Uhr: Bedroom Audio. 21.00 Uhr: Mild. 22.00 Uhr: Bodyslam. 23.00 Uhr: The Toys. 00.00 Uhr: เจ-เจตริน. 01.00 Uhr: Potato.

17.00 Uhr: จินตรา พูนลาภ. 18.00 Uhr: Mono Music. 19.00 Uhr: พีธ-พีระ feat. SPF. 20.00 Uhr: Klear. 21.00 Uhr: คริสติน่า อากีล่าร์. 22.00 Uhr: Sweet Mullet. 23.00 Uhr: Girls Universe. 00.30 Uhr: Boy Peacemaker. 01.30 Uhr: The Sun.

Ordentlich gerockt und gefeiert zu den Sounds beliebter Bands wird auch am CentralMarina an der Second Road.