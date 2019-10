Von: Björn Jahner | 13.10.19

PATTAYA: Die neue rot-weiße Randsteinmarkierung auf der Jomtien Beach Road zeigt zweierlei Wirkung: Einerseits wird das Halteverbot eingehalten und der Verkehrsfluss beschleunigt, andererseits leiden die Liegestuhl- und Sonnenschirmvermieter unter ausbleibender Kundschaft, da keine Tourbusse mehr stoppen dürfen, um Reisegruppen am Strand abzusetzen.

Da sich die Geschäftsleute am Strand, insbesondere zwischen den Sois 15 und 19, von den Behörden um ihre Tageseinnahmen gebracht fühlten und daraufhin bei der Stadtverwaltung Sturm liefen, statteten Vertreter der City Hall Pattaya den betroffenen Konzessionsnehmern der Strandbetriebe einen Besuch vor Ort ab. Um eine für beide Parteien erträgliche Situation zu schaffen, einigte man sich schließlich darauf, die Parkverbote am Strand zu reduzieren und die Markierungen wieder zu entfernen, sie jedoch an den Eingängen zu den von der Beach Road abbiegenden Sois strikt beizubehalten.